"Я надеялся попасть в "Сочи", потому что рядом с домом. В "Сочи" ответили, что у них есть свои футболисты. Потом появился вариант с ЦСКА. Я даже прошёл медобследование, но потом попросили подождать. Проходит день, два, пять, десять. Я понимаю, что уже нет времени и нужно принимать решение", — цитирует игрока "Чемпионат".
Газинский выступал за "Краснодар" с 2013-го по 2022 год. Минувшим летом истек срок действия его контракта с южанами, стороны не стали подписывать новое соглашение.
33-летний хавбек в середине августа пополнил состав "Урала". Он провел 12 матчей в текущем сезоне Российской Премьер-лиги, в которых забил 3 гола и отдал одну результативную передачу.
"Урал" по итогам 17-ти туров чемпионата страны имеет в активе 21 очко и занимает 10-е место в турнирной таблице.
Газинский – о ЦСКА: прошёл медосмотр. Проходит день, два, пять, десять – понимаю, что уже нет времени
Полузащитник "Урала" и экс-футболист "Краснодара" Юрий Газинский поделился воспоминаниями о несостоявшемся трансфере в ЦСКА.
Фото: МатчПремьер