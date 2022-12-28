- Пока ничего не могу сказать. Общение есть, но конкретики нет. Все будет понятно в течение двух дней. Пока нахожусь в творческом поиске! – приводит комментарий Гаранина "СЭ".
Вадим Гаранин начинал сезон в "Сочи", заменив Владимира Федотова, который ушел в ЦСКА. С "барсами" Вадим по итогам 17 сыгранных туров занял девятую строчку в нынешнем сезоне РПЛ, набрав 25 очков. В Кубке России южане выступили неудачно. Команда с 2-мя баллами заняла последнее место в своем квартете. По итогам работы Гаранина, руководство сочинского клуба приняло решение произвести рокировку в тренерском штабе и отправило специалиста в отставку. Команду возглавил Курбан Бердыев.
По данным различных источников, интерес к Гаранину проявляют "Енисей", "Рубин" и "Пари НН".
Гаранин – о своем будущем: все будет понятно в течение двух дней
Экс-наставник "Сочи" Вадим Гаранин высказался о своем будущем.
Фото: ФК "Сочи"