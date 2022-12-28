- Мы с Бариновым давно знакомы, общаемся. У нас и раньше были разговоры. Баринов — один из тех людей, кто отводил меня за ручку в школу "Локомотива", когда я находился там на протяжении года. Думаю, он хотел бы воссоединиться как-то, - приводит слова Пиняева "СЭ".
Сегодня "Локомотив" сообщил о том, что 18-летний россиянин Сергей Пиняев подписал с с клубом на 4 сезона. Футболист смог проявиться себя в "Крыльях Советов", где в нынешнем сезоне стал игроком стартового состава. Игрок забил 4 мяча и отдал 3 ассиста. За 15 встреч. Дмитрий Баринов является воспитанником Локомотива. В этом сезоне россиянин за 20 игр во всех соревнованиях забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Ранее Дмитрий заявлял, что звал Пиняева в "Локомотив".
"Локомотив" ушел на паузу после 17 туров на 14 строчке в таблице РПЛ. На счету "железнодорожников" 13 набранных баллов. В ноябре новым наставником команды стал Михаил Галактионов.
Пиняев: Баринов — один из тех людей, кто отводил меня за ручку в школу "Локомотива"
Новобранец "Локомотива" Сергей Пиняев рассказал о взаимоотношениях с капитаном клуба Дмитрием Бариновым.
Фото: ПФК "Крылья Советов"