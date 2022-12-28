"Пиняев и Глушенков — талантливые ребята, задатки у них хорошие, но не факт, что они усилят «Локомотив». Вот переехал Агаларов из Уфы в Грозный — и что из этого получилось? Ничего. Они смогут стать усилением, если тренер сумеет развить их природные качества", — цитирует Колоскова "РБ Спорт".
"Локомотив" сегодня объявил о подписании Максима Глушенкова и Сергея Пиняева. Контракты обоих игроков рассчитаны на 4 года.
Пиняев перед переходом в московский клуб на протяжении двух сезонов выступал за "Крылья Советов". В текущем чемпионате России 18-летний форвард забил 3 мяча и отдал 1 голевой пас в 11-ти матчах.
В активе Глушенкова 5 голов и 5 результативных передач, он провел в самарском коллективе 16 матчей в нынешнем сезоне РПЛ.
Колосков: не факт, что Глушенков и Пиняев усилят "Локомотив"
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о переходе в "Локомотив" футболистов "Крыльев Советов" Максима Глушенкова и Сергея Пиняева.
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