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Колосков: не факт, что Глушенков и Пиняев усилят "Локомотив"

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о переходе в "Локомотив" футболистов "Крыльев Советов" Максима Глушенкова и Сергея Пиняева.
Фото: РИА Новости
"Пиняев и Глушенков — талантливые ребята, задатки у них хорошие, но не факт, что они усилят «Локомотив». Вот переехал Агаларов из Уфы в Грозный — и что из этого получилось? Ничего. Они смогут стать усилением, если тренер сумеет развить их природные качества", — цитирует Колоскова "РБ Спорт".

"Локомотив" сегодня объявил о подписании Максима Глушенкова и Сергея Пиняева. Контракты обоих игроков рассчитаны на 4 года.

Пиняев перед переходом в московский клуб на протяжении двух сезонов выступал за "Крылья Советов". В текущем чемпионате России 18-летний форвард забил 3 мяча и отдал 1 голевой пас в 11-ти матчах.

В активе Глушенкова 5 голов и 5 результативных передач, он провел в самарском коллективе 16 матчей в нынешнем сезоне РПЛ.


Глушенков Пиняев Крылья Советов Локомотив
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