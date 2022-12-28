"Карта болельщика на "Газпром-Арене"? Недавно один человек, который желает мне добра, сказал: "Когда тебя будут спрашивать про карту болельщика, ты должен стать глупо-слепо-немым". Добавить нечего", — цитирует Аршавина "Матч ТВ".
Напомним, наличие карты болельщика стало обязательным условием для посещения матчей Российской Премьер-лиги, начиная с минувшего лета. В ответ на введение закона фанаты ряда клубов чемпионата объявили, что будут бойкотировать матчи своих команд.
"Зенит" завершил первую часть текущего сезона национального первенства на первом месте в таблице – подопечные Сергея Семака набрали 42 очка в 17-ти встречах.
Аршавин: один человек посоветовал мне стать глупо-слепо-немым, когда спрашивают про карту болельщика
Экс-футболист "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин высказался о предстоящем введении Fan ID на домашнем стадионе питерцев.
Фото: Getty Images