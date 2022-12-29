"Хорхе не собирается покидать ЦСКА. Его контракт рассчитан еще на 3,5 года. Мы не рассматриваем варианты со сменой клуба. Никто не интересуется Карраскалем сейчас", - цитирует агента Sport24.
Ранее колумбийский футболист отметил, что не знает, покинет ли ЦСКА.
Карраскаль принял участие в 16 матчах красно-синих в нынешнем сезоне Российской Премьер-лиги, в которых отметился пятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.
Агент Карраскаля – о вероятности ухода из ЦСКА: сейчас Хорхе никто не интересуется
Агент Мартин Родригес, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, высказался о возможности ухода футболиста из столичного коллектива.
Фото: РПЛ