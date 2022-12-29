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Каррера: Промес - лучший игрок РПЛ

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Экс-наставник "Спартака" Массимо Каррера высказал мнение, что нападающий красно-белых Квинси Промес является лучшим футболистом РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
- Из тех матчей, которые я смотрел, Промес — лучший игрок лиги, - приводит мнение Карреры "СЭ".

В этом сезоне Квинси Промес забил 17 мячей и оформил 7 ассистов за 23 игры за "Спартак" во всех соревнованиях. Контракт голландца с красно-белыми действует до лета 2024 года. Трансферная стоимость Промеса, по данным аналитического портала Transfermarkt, составляет 11 миллионов евро. Весной 2022 года Квинси сыграл важную роль в победе "Спартака" в Кубке России. Голландец стал лучшим бомбардиром турнира, забив 4 гола.

Итальянский специалист Массимо Каррера и голландский нападающий Квинси Промес вместе работали в "Спартаке" и сыграли ключевую роль в победе в чемпионате России в сезоне 2016/2017.


Промес Спартак Каррера
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