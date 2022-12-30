Г. Иванов: на клубном уровне от перехода в АФК мы точно ничего не выиграем

Президент "Урала" Григорий Иванов поделился мнением о потенциальном переходе РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию.

Фото: ФК "Урал"

"Руководитель РФС сказал, что все клубы РПЛ за то, чтобы переходить. Но на клубном уровне мы точно ничего не выиграем. Вот если бы наша сборная играла в Азии, а клубы — в Европе, это, возможно, был бы идеальный вариант", - заявил функционер в интервью радио "Форум".



Напомним, решение о переходе Российского футбольного союза из УЕФА в АФК будет принято 31 декабря. В конце ноября президент РФС Александр Дюков сообщил, что вопрос будет обсуждаться на заседании исполкома организации – оно прошло 23 декабря, по его итогам стало известно, что голосование по вопросу о переходе в АФК перенесено.



Сборные и клубы России временно отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.