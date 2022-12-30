"Когда я пришёл в "Зенит", Пеле прислал мне свою футболку с автографом, где были также написаны пожелания и успехи для «Зенита». Он вообще очень высоко ценил дружбу бразильцев и россиян", - цитирует функционера "Матч ТВ".
Напомним, о кончине Пеле стало известно вчера. Легендарный экс-футболист был госпитализирован в ноябре из-за сердечной недостаточности. Бразильцу было 82 года.
Пеле – единственный в мире футболист, который в составе сборной стал победителем трех чемпионатов мира – с форвардом бразильцы добыли золото мундиаля в 1958-м, 1962-м и 1970 году.
Медведев – о Пеле: он высоко ценил дружбу бразильцев и россиян, желал успеха для "Зенита"
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев поделился воспоминаниями о легенде сборной Бразилии и мирового футбола Пеле, который недавно ушел из жизни.
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