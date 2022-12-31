- Вроде казалось, что Сафонов номер один, но в концовке он много мячей пропустил. Я остаюсь по-прежнему при своем мнении, что Акинфеев пока лучший голкипер в России. Ну, кроме Игоря, тот же Сафонов выделялся, все вратари, которые были в сборной, выделялись, Песьяков хороший сезон провел, моя тройка такая будет, - передает слова Чанова Metaratings.ru.
36-летний голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев в текущем сезоне провел за красно-синих 18 матчей во всех турнирах, пропустив в них 19 голов, 5 встреч завершил "всухую". 23-летний вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов сыграл в осенней части сезона в составе "быков" 19 матчей, 6 из них закончил без пропущенных мячей и пропустил 31 гол. 34-летний голкипер "Ростова" Сергей Песьяков провел за желто-синих в сезоне-2022/2023 21 игру, пропустил 30 голов и записал на свой счет 4 "сухих" матча, а также дебютировал осенью 2022 года за сборную России.
Чанов: Акинфеев, Сафонов и Песьяков - тройка лучших вратарей 2022 года в России
Экс-тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов ответил на вопрос о лучших голкиперах в российском футболе в 2022 году.
Фото: ФК "Локомотив"