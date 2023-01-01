По данным источника, Абаскаль обратился к руководству клуба с просьбой купить правого защитника "Бенфики" Томаша Тавареша. 21-летний футболист знаком с Абаскалем по работе в "Базеле", где он провел прошлый сезон на правах аренды. Сам игрок не против переезда в Россию. Он сыграл 28 матчей за "Базель", но в конце сезона порвал крестообразные связки. После окончания аренды Тавареш вернулся в систему "Бенфики", но не провел ни одного матча из-за травмы. Томаш перенес операцию, тренируется в индивидуальном порядке в расположении "Бенфики".
Напомним, что испанский специалист Гильермо Абаскаль до того, как возглавил московский "Спартак" летом 2022 года, работал со швейцарским "Базелем". Там он пересекался не только с Томашем Таварешем, но и с Федоровым Чаловым, который выступал в Швейцарии на правах аренды из московского ЦСКА. Сейчас Федор вернулся в Москву и является основным игроком "армейцев". Его ЦСКА идет на пятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, а "Спартак" Гильермо Абаскаля занимает вторую строчку, отставая от лидирующего "Зенита" на шесть очков. Томаш Тавареш является воспитанником португальской "Бенфики", в общей сумме он провел за главную команду 26 матчей, результативными действиями не отмечался. Для сравнения за "Базель" Тавареш отыграл на два матча больше – 28. В составе швейцарской команды Томаш забил один мяч и отдал шесть результативных передач. Контракт Томаша Тавареша с португальской "Бенфикой" на данный момент рассчитан до лета 2024 года.
Источник: Metaratings
Metaratings: Абаскаль попросил руководство "Спартака" приобрести защитника "Бенфики" Тавареша
Главный тренер "Спартака" Гильерме Абаскаль обратился к руководству клуба с просьбой купить правого защитника "Бенфики" Томаша Тавареша.
Фото: Getty Images