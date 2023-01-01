"Желаю российскому футболу в новом году лишь одного – быстрее уйти в Азиатскую конфедерацию. Многие скептически относятся к уходу России в Азию. Но все они должны замолчать! Если не будет практики на международном уровне, то нам остается играть на первенствах округов, республик, сел, деревень и так далее", - цитирует Кавазашвили "Чемпионат".
Напомним, ранее на исполкомах РФС в конце декабря неоднократно обсуждалась идея о выходе из состава УЕФА и переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию. Сообщалось, что УЕФА рассмотрит вопрос о выходе России в срок до полугода, если заявление было бы подано до конца 2022 года, но в итоге РФС заявил о создании совместной с УЕФА рабочей группы для возвращения России к международным соревнованиям.
Кавазашвили: многие скептически относятся к уходу России в Азию. Они все должны замолчать!
Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о возможном переходе РФС в состав АФК.
Фото: РПЛ