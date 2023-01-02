"Шансы "Спартака" на борьбу с "Зенитом" после ухода Ловрена? Ловрен — хороший игрок. Это потеря для "Зенита", но у них все равно команда лучше, чем у "Спартака". Но в футболе, если ты веришь в свою работу, можно достичь любой цели", — цитирует Камоцци Sport24.
"Зенит" объявил об уходе Ловрена сегодня. Хорватский защитник подписал контракт с "Лионом", соглашение рассчитано до лета 2025 года.
"Спартак" по итогам осенней части сезона Российской Премьер-лиги занимает второе место в турнирной таблице – набрал 36 очков в 17-ти турах. В активе "Зенита" 42 очка, команда лидирует в национальном чемпионате.
Камоцци – о Ловрене в "Лионе": у "Зенита" все равно команда лучше, чем у "Спартака"
Экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци высказался о переходе защитника "Зенита" Деяна Ловрена в "Лион".
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