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Камоцци – о Ловрене в "Лионе": у "Зенита" все равно команда лучше, чем у "Спартака"

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Экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци высказался о переходе защитника "Зенита" Деяна Ловрена в "Лион".
Фото: соцсети
"Шансы "Спартака" на борьбу с "Зенитом" после ухода Ловрена? Ловрен — хороший игрок. Это потеря для "Зенита", но у них все равно команда лучше, чем у "Спартака". Но в футболе, если ты веришь в свою работу, можно достичь любой цели", — цитирует Камоцци Sport24.

"Зенит" объявил об уходе Ловрена сегодня. Хорватский защитник подписал контракт с "Лионом", соглашение рассчитано до лета 2025 года.

"Спартак" по итогам осенней части сезона Российской Премьер-лиги занимает второе место в турнирной таблице – набрал 36 очков в 17-ти турах. В активе "Зенита" 42 очка, команда лидирует в национальном чемпионате.


Камоцци Спартак Зенит Ловрен Лион
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