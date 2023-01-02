- Мы ищем амбициозных специалистов. Горлов — один из таких. Он готов привнести что-то новое, работать и развиваться вместе с командой, - приводит комментарий Измайлова "Матч ТВ".
"Пари НН" начинал сезон под руководством Михаила Галактионова. Команда за 17 игр набрала 19 баллов и ушла на зимний перерыв на 12 месте. В ноябре было объявлено, что Галактионов покинул клуб и перебрался в "Локомотив". Вместо Михаила наставником команды был назначен экс-тренер "Енисея" Артем Горлов. Под его руководством красноярский клуб занял 4 место после 20 сыгранных туров в Первой Лиге.
Гендиректор "Пари НН" Измайлов - о назначении Горлова: мы ищем амбициозных специалистов. Артем - один из таких
Генеральный директор "Пари НН" Равиль Измайлов высказался о новом наставнике команды Артеме Горлове.
Фото: ФК "Енисей"