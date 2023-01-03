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Агент Сунгатулина: Фаниль зимой возвращаться в "Спартак" не будет, аренда на сезон, ему в "Урале" всё нравится

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Агент находящегося в аренде в "Урале" полузащитника "Спартака" Фаниля Сунгатулина Иван Бакулин рассказал о ближайших карьерных планах футболиста.
Фото: ФК "Урал"
- У Фаниля аренда на сезон, возвращаться зимой он в "Спартак" не будет. Он всем доволен: ему нравится тренер, нравится команда, Фаниль адаптировался к городу и к коллективу. Опция выкупа у "Урала" есть, но пока они ее не активируют. Если "Урал" примет решение ее активировать? Это вопрос переговоров, у "Урала" есть такая возможность, если они захотят воспользоваться данной опцией, то надо будет уже разговаривать с футболистом, будет ли он готов. Это вопрос диалога, на данный момент Фанилю всё в "Урале" нравится. Дальше будет видно, - передает слова Бакулина Metaratings.ru.

21-летний опорный полузащитник "Урала" Фаниль Сунгатулин выступает за екатеринбуржцев с июля 2022 года на правах аренды, трансфер игрока принадлежит московскому "Спартаку", воспитанником которого он является. В текущем сезоне футболист принял участие в 16 матчах во всех турнирах за первую команду "шмелей" и в 1 матче Второй лиги за дублирующий состав, не отметившись при этом результативными действиями. Оценочная трансферная стоимость Сунгатулина по данным аналитического портала Transfermarkt составляет 400 тысяч евро. Ранее опорный хавбек выступал за "Спартак-2", расформированный по указанию руководства красно-белых в мае 2022 года.


Урал Спартак Сунгатулин Российские трансферы
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