Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эвертон
1 - 4 1 4
БрайтонЗавершен
Арсенал
0 - 0 0 0
НьюкаслЗавершен
Лестер Сити
0 - 1 0 1
ФулхэмЗавершен
Манчестер Юнайтед
3 - 0 3 0
БорнмутЗавершен
Реклама лига ставок Сделать ставку

Червиченко - о поиске замены для покинувшего "Зенит" Ловрена: это риск. "Спартак" никак не может заменить Жиго

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-владелец "Спартака" Андрей Червиченко оценил степень сложности поиска замены для перешедшего из "Зенита" в "Лион" центрального защитника Деяна Ловрена.
Фото: РПЛ
- Тяжело ли найти равноценную замену Ловрену? Смотря как будут искать. Как видите, "Спартак" никак не может найти замену Жиго. До сих пор сохраняется риск, что ты купишь игрока, а через полгода он выразит большую благодарность и уедет. До этих пор кого-то серьезного брать нельзя, - приводит слова Червиченко "Чемпионат".

Ранее стало известно, что 33-летний центральный защитник и капитан "Зенита" в стартовой части сезона хорват Деян Ловрен перешел во французский "Лион" за 2 миллиона евро. Футболист в текущем сезоне принял участие в 16 из 24 состоявшихся матчей сине-бело-голубых. Летом 2022 года "Спартак" покинул основной центральный защитник Самюэль Жиго, после его ухода красно-белые играли с большим количеством различных вариантов пар и троек центрбеков.


Зенит Спартак Червиченко Ловрен Жиго Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
03 января
One: зарплата Ивича в "Краснодаре" составит 2,3 миллиона евро за сезон
"Маккаби" Тель-Авив и Ивич договорились о расторжении контракта. Сообщалось, что Владимир возглавит "Краснодар"
Бышовец: бразильцы – главный фактор, который дает преимущество "Зениту" перед другими клубами РПЛ
Журналист Ильев: Сторожук вновь возглавил "Краснодар-2"
Бернарду Силва: Холанд забил два мяча "Лидсу", но остался недоволен. Это безумие 2
Агуэро: Месси злился на меня и требовал, чтобы я перестал пить, когда мы отмечали победу на ЧМ-2022
Непомнящий: в этом году "Спартак" не составит конкуренцию "Зениту"
Агент Гиговича: Армин останется в "Оденсе"
Агент игрока сборной Кыргызстана Шукурова: контракт с "Химками" не подписан, но шанс есть
Роналду: у меня были варианты в Европе, Бразилии, США и Австралии, но я дал слово "Аль-Насру" 1
Ширко: при доверии тренера Дзюба смог бы еще поиграть. Плюс турецкий чемпионат более эмоциональный
Мак Аллистер - о победе на ЧМ-2022: я не мог выйти на улицу – люди были как сумасшедшие, звонили в дверь в 8 утра
"РБ Спорт": Черников поедет на первый сбор "Краснодара". В сентябре футболист получил травму
Невилл - о 127 млн евро за Фернандеса: очень хороший игрок, но это адская цена
Широков: от второй части сезона жду, что интрига за чемпионство обострится