- Тяжело ли найти равноценную замену Ловрену? Смотря как будут искать. Как видите, "Спартак" никак не может найти замену Жиго. До сих пор сохраняется риск, что ты купишь игрока, а через полгода он выразит большую благодарность и уедет. До этих пор кого-то серьезного брать нельзя, - приводит слова Червиченко "Чемпионат".
Ранее стало известно, что 33-летний центральный защитник и капитан "Зенита" в стартовой части сезона хорват Деян Ловрен перешел во французский "Лион" за 2 миллиона евро. Футболист в текущем сезоне принял участие в 16 из 24 состоявшихся матчей сине-бело-голубых. Летом 2022 года "Спартак" покинул основной центральный защитник Самюэль Жиго, после его ухода красно-белые играли с большим количеством различных вариантов пар и троек центрбеков.
Червиченко - о поиске замены для покинувшего "Зенит" Ловрена: это риск. "Спартак" никак не может заменить Жиго
Экс-владелец "Спартака" Андрей Червиченко оценил степень сложности поиска замены для перешедшего из "Зенита" в "Лион" центрального защитника Деяна Ловрена.
Фото: РПЛ