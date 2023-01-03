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Силкин: Россия большая, можно в любой дыре назвать стадион именем Пеле. Но у каждой страны есть свои великие люди

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Экс-главный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин высказался об инициативе президента ФИФА Джанни Инфантино назвать в каждой стране мира по стадиону в честь легендарного Пеле.
Фото: ТАСС
- Россия - большая страна. Можно в любой дыре назвать стадион именем Пеле. Я полностью согласен с идеей Инфантино. Пеле был величайшим футболистом. Но у каждой страны есть свои великие люди. Думаю, что именем Пеле необязательно называть. Страны, которые захотят, могут так сделать. Но от того, что назовешь стадион именем Пеле, из могилы он не встанет уже, - передает слова Силкина "Чемпионат".

Ранее стало известно, что президент ФИФА Джанни Инфантино выступил с инициативой в каждой стране назвать по стадиону в честь ушедшего из жизни легендарного бразильского нападающего Пеле. Трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии (1958, 1962, 1970) Пеле умер на 83-м году жизни 29 декабря 2022 года, церемония прощания и похороны великого игрока состоялись 2-3 января 2023 года.

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Пеле Инфантино Силкин
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