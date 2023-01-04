"Переход РФС в АФК? Первый раз слышу об этом. Сложно прокомментировать это решение. Я в шоке, мне нечего сказать. Надеюсь, что в УЕФА и РФС сидят профессионалы и адекватные люди. Я лишь тренер, и это не мое решение, но Россия должна остаться в Европе", - приводит слова Петреску Sport24.
Напомним, ранее на исполкомах РФС в конце декабря неоднократно обсуждалась идея о выходе из состава УЕФА и переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию. Сообщалось, что УЕФА рассмотрит вопрос о выходе России в срок до полугода, если заявление было бы подано до конца 2022 года, но в итоге РФС заявил о создании совместной с УЕФА рабочей группы для возвращения России к международным соревнованиям.
Петреску: надеюсь, что в УЕФА и РФС сидят адекватные люди. Россия должна остаться в Европе
Экс-тренер "Динамо" и "Кубани" Дан Петреску прокомментировал возможный выход РФС из состава УЕФА и переход в АФК.
Фото: ФК "Кубань"