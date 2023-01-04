"Мартинс восстановился, у него все отлично", - цитирует Боннефона "РБ Спорт".
Напомним, Мартинс получил травму в матче против "Зенита" в 8-м туре РПЛ. После встречи стало известно, что люксембуржцу диагностировали серьезное мышечное повреждение, из-за которого он пропустит около 3-х месяцев и пропустил все оставшиеся матчи команды до наступления зимней паузы.
В нынешнем сезоне Кристофер Мартинс Перейра провел восемь матчей в РПЛ, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.
Агент полузащитника "Спартака" Мартинса: Кристофер восстановился, у него все отлично
Агент Александр Боннефон, представляющий интересы полузащитника "Спартака" Кристофера Мартинса Перейры, рассказал, что его клиент восстановился от повреждения.
Фото: ФК "Спартак"