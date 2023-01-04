"Я подписал контракт пока что на полгода, до конца этого сезона. Я сам был инициатором такого срока. Всегда есть какие-то не то что сомнения… Всегда хочется познакомиться с людьми, узнать их. Поговорить с теми, с кем нужно будет работать", - цитирует Чернышова Vprognoze.ru.
Последним местом работы Чернышова был индийский "Мохаммедан", который он покинул в декабре прошлого года. До этого россиянин тренировал "Беласицу" из Северной Македонии, греческие "АЕ Спарта", "Аль Тадамон" и "Аль Фаахиль" из Кувейта, сербский "Спартак" из Субботицы и еще несколько клубов. В 2003 году Чернышов недолго пробыл на посту главного тренера московского "Спартака".
Экс-тренер "Спартака" Чернышов возглавил сербский клуб "Раднички"
Российский тренер Андрей Чернышов снова будет работать в Сербии.
Фото: ФК "Спартак Суботица"