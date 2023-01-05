"Грустно ли, что у него не получается в "Зените"? Как за моего друга — грустно. Но как за игрока "Зенита" — без разницы. Если бы там были футболисты не столь высокого уровня, то я бы мог назвать это провалом. Но там очень серьезная конкуренция. Он знал, что так будет, но не побоялся и пошел туда", - цитирует Джикию "СЭ".
Напомним, Бакаев перебрался в "Зенит" перед началом этого сезона, когда завершился его контракт со "Спартаком". Зелимхан провел за петербуржцев 20 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. При этом полузащитник все еще не забивал за новый клуб с игры.
Контракт Бакаева с "Зенитом" рассчитан до лета 2025 года. В августе этого года полузащитнику исполняется 27 лет. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 3 млн евро.
"Как за друга - грустно. Как за игрока "Зенита" - без разницы". Джикия - о Бакаеве
Защитник "Спартака" Георгий Джикия рассказал о своем отношении к Зелимхану Бакаеву, перешедшему из стана красно-белых в "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"