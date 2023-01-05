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Шалимов - об Ивиче: Галицкий хочет выиграть РПЛ и считает, что никто из россиян этого не добьется

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Бывший наставник "Краснодара" Игорь Шалимов высказался по поводу назначения Владимира Ивича новым главным тренером "быков".
Фото: ФК "Урал"
- Выбор тренеров в "Краснодаре" основан на том, как мыслит Галицкий. Как президент решил — так и сделали. Галицкий ведь хочет стать чемпионом России. И он, видимо, считает, что из российских тренеров никто не может добиться этого с "Краснодаром". Наверное, с этим тренером они станут чемпионами, - приводит мнение Шалимова "Матч ТВ".

45-летний серб Владимир Ивич вчера возглавил "Краснодар". Ранее Ивич работал в тель-авивском "Маккаби", с которым дважды выигрывал израильское первенство. Также в карьере Владимира были "Уотфорд" и "ПАОК", с последними специалист побеждал в Кубке Греции

"Краснодар" начинал сезон под руководством Александра Сторожука. Команда набрала 25 очков и ушла на зимнюю паузу на 8 строчке после 17 сыгранных туров. В связи с этим результатом, руководство краснодарского клуба приняло решение о смене наставника. Сторожук был отправлен тренировать вторую команду "Краснодара".

Игорь Шалимов был наставником "Краснодара" с 2016 под 2018 годы. В первом же сезоне специалист занял 4 место со своей командой. Всего на счету россиянина 66 игр, в которых он одержал 30 побед и потерпел 17 поражений.


Краснодар Шалимов Галицкий Ивич
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