- Выбор тренеров в "Краснодаре" основан на том, как мыслит Галицкий. Как президент решил — так и сделали. Галицкий ведь хочет стать чемпионом России. И он, видимо, считает, что из российских тренеров никто не может добиться этого с "Краснодаром". Наверное, с этим тренером они станут чемпионами, - приводит мнение Шалимова "Матч ТВ".
45-летний серб Владимир Ивич вчера возглавил "Краснодар". Ранее Ивич работал в тель-авивском "Маккаби", с которым дважды выигрывал израильское первенство. Также в карьере Владимира были "Уотфорд" и "ПАОК", с последними специалист побеждал в Кубке Греции
"Краснодар" начинал сезон под руководством Александра Сторожука. Команда набрала 25 очков и ушла на зимнюю паузу на 8 строчке после 17 сыгранных туров. В связи с этим результатом, руководство краснодарского клуба приняло решение о смене наставника. Сторожук был отправлен тренировать вторую команду "Краснодара".
Игорь Шалимов был наставником "Краснодара" с 2016 под 2018 годы. В первом же сезоне специалист занял 4 место со своей командой. Всего на счету россиянина 66 игр, в которых он одержал 30 побед и потерпел 17 поражений.
Шалимов - об Ивиче: Галицкий хочет выиграть РПЛ и считает, что никто из россиян этого не добьется
Бывший наставник "Краснодара" Игорь Шалимов высказался по поводу назначения Владимира Ивича новым главным тренером "быков".
Фото: ФК "Урал"