– "Спартак" идет на втором месте, поэтому у команды высокие шансы на чемпионство в этом сезоне. Я верю в то, что красно-белые догонят "Зенит". Если не верить в чемпионство, зачем тогда болеть? Футболисты тоже верят, что займут первое место, – цитирует Мелешина "РБ Спорт".
Позади семнадцать туров Российской премьер-лиги, которая прямо сейчас находится на зимнем перерывы. Совсем скоро клубы РПЛ отправятся на сборы, а сам чемпионат России по футболу возобновится в начале марта 2023 года. На данный момент "Зенит" лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея на своем счету 42 очка. Московский "Спартак" является ближайшим преследователем команды Сергея Семака, отставая от них на шесть очков. Сразу по возобновлению сезона РПЛ "Спартак" примет на своем поле "Урал", а "Зенит" сыграет на своем же поле с "Пари НН". Напомним, что в 2022 году до главной команды "Спартака" добрался сын Алексея Мелешина – Павел.
Алексей Мелешин: я верю в то, что "Спартак" догонит "Зенит" в РПЛ. Если не верить в чемпионство, зачем тогда болеть
Экс-футболист московского "Спартака" Алексей Мелешин оценил шансы красно-белых на чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.
Фото: Чемпионат.com