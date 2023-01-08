"Со здоровьем все отлично. У меня серьезные планы, на сборах планирую вернуться в общую группу и помочь команде в весенней части сезона", - приводит слова Жемалетдинова "РИА Новости".
Напомним, Рифат Жемалетдинов получил серьезную травму в июне прошлого года. Ему диагностировали повреждение ахиллова сухожилия. После проведения операции стало известно, что полузащитник пропустит от 7 до 9 месяцев.
Рифат Жемалетдинов в предыдущем сезоне сыграл за "Локомотив" 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 7 результативных передач. Контракт Жемалетдинова с красно-зелеными рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 млн евро.
Жемалетдинов: со здоровьем все отлично. У меня серьезные планы
Полузащитник "Локомотива" Рифат Жемалетдинов рассказал о ходе своего восстановления после повреждения.
Фото: РПЛ