"С киевским "Динамо" мы выиграли два титула Премьер-Лиги, два Кубка Украины и Суперкубок — это навсегда останется в моем сердце. Это было фантастическое время, я был счастлив. В "Спартаке" у меня не было таких чувств", — цитирует испанца "РБ Спорт".
Рианчо работал в тренерском штабе киевского "Динамо" с 2014-го по 2016 год, а "Спартак" тренировал в 2018 году. После отставки с поста главного тренера москвичей итальянского специалиста Массимо Карреры в октябре 2018 года Рианчо стал исполнять обязанности наставника красно-белых, но покинул команду в первой половине октября, когда "Спартак" возглавил Олег Кононов.
Рианчо: фантастическое время с киевским "Динамо" останется в сердце. В "Спартаке" таких чувств не было
Экс-тренер "Спартака" Рауль Рианчо поделился воспоминаниями о работе в московской команде и киевском "Динамо".
Фото: "СЭ"