"Вильсону хорошо в России, но им интересуются несколько клубов. Поэтому я не знаю, что может быть", — цитирует агента "СЭ".
Изидор пополнил состав "Локомотива" предыдущей зимой. В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-лиги 22-летний нападающий вышел на поле в 13-ти матчах, в которых забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.
Агент Изидора: Вильсону хорошо в России, но им интересуются несколько клубов
Агент Эммануэль Лакруа, представляющий интересы форварда "Локомотива" Вильсона Изидора, высказался о вероятности ухода футболиста из столичного клуба.
Фото: ФК "Локомотив"