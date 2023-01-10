По данным источника, руководство самарского коллектива уже направило сербскому клубу предложение о трансфере экс-игрока тульского "Арсенала".
Кингс Кангва ранее на протяжении трех сезонов играл за тульский "Арсенал". В минувшем сезоне Российской Премьер-лиги замбийский хавбек провел 19 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 5 голевых передач.
В составе "Црвены Звезды" Кангва выходил на поле в 11 играх национального первенства и забил 3 гола.
Источник: Sport24
Sport24: "Крылья" сделали "Црвене Звезде" предложение по трансферу Кингса Кангвы
"Крылья Советов" рассматривают возможность подписания полузащитника "Црвены Звезды" Кингса Кангвы.
Фото: РПЛ