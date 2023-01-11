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"Чемпионат": Промес не приехал на медобследование "Спартака". Ранее сообщалось, что Квинси пропустит сборы команды

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Голландский футболист "Спартака" Квинси Промес не проходит с командой медицинский осмотр.
Фото: "Чемпионат"
По данным источника, сегодня "Спартак" проходит медицинский осмотр перед отправлением на сборы. 31-летний вингер из Нидерландов Квинси Промес не принимает участие в обследовании. Ранее СМИ сообщали, что футболист, возможно, пропустит соборы красно-белых.

Квинси Промес вернулся в "Спартак" зимой 2021 года. В прошлом году Квинси помог команде завоевать Кубок России, забив в решающем матче "Динамо" (2:1). В нынешнем сезоне у голландца 23 игры во всех соревнованиях. В активе футболиста 17 голов и 7 ассистентских действий за "Спартак" во всех соревнованиях. Свой первый сбор московский коллектив проведет в ОАЭ.

Источник: "Чемпионат"


Промес Спартак
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