По данным источника, сегодня "Спартак" проходит медицинский осмотр перед отправлением на сборы. 31-летний вингер из Нидерландов Квинси Промес не принимает участие в обследовании. Ранее СМИ сообщали, что футболист, возможно, пропустит соборы красно-белых.
Квинси Промес вернулся в "Спартак" зимой 2021 года. В прошлом году Квинси помог команде завоевать Кубок России, забив в решающем матче "Динамо" (2:1). В нынешнем сезоне у голландца 23 игры во всех соревнованиях. В активе футболиста 17 голов и 7 ассистентских действий за "Спартак" во всех соревнованиях. Свой первый сбор московский коллектив проведет в ОАЭ.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": Промес не приехал на медобследование "Спартака". Ранее сообщалось, что Квинси пропустит сборы команды
Голландский футболист "Спартака" Квинси Промес не проходит с командой медицинский осмотр.
Фото: "Чемпионат"