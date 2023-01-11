- А куда его [Дзюбу] брать? В "Спартаке" не нужен, в "Зените" нет, ЦСКА нет. И куда идти? В "Факел", наверное, не хочет, - приводит слова Широкова "РБ Спорт".
34-летний российский нападающий Артем Дзюба никак не может найти себе команду. Форвард начинал сезон в "Адана Демирспор" из турецкой суперлиги, но потерял место в составе и покинул клуб по собственной инициативе. Услуги форварда, по информации различных источников, предлагались "Сочи", "Краснодару" и "Пари НН". Но клубы отказались от варианта подписания экс-капитана сборной России. Также долгое время переговоры с Артемом вело московское "Торпедо", но недавно стало известно, что клуб не будет предлагать контракт лучшему бомбардиру чемпионатов России. СМИ сообщают, что у Дзюбы есть вариант в чемпионате Турции. "Сивасспор" предлагает россиянину перебраться в их команду.
Широков: Дзюба не нужен "Спартаку", "Зениту" и ЦСКА. А в "Факел" Артем идти не хочет
Экс-игрок сборной России Роман Широков высказался по поводу будущего Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Зенит"