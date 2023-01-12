– Как я себя чувствую? Все великолепно. Подхожу к сборам в полной и боевой готовности, – передает слова Смолова "ТАСС".
Московское "Динамо" проходило медицинский осмотр перед отправлением на сборы позавчера, 10 января 2022 года. Сам первый сбор команды начинается сегодня. Его первый этап завершится 22 января. В его рамках команда Славиши Йокановича сыграет с "Грин Херонс" и "Оренбургом". Федор Смолов за первую часть текущего сезона Российской премьер-лиги отыграл за "Динамо" 15 матчей, забил семь мячей, отдал три голевых передачи. В Кубке России, на его групповой стадии, у Федора насчитывается два гола и две голевых передачи в пяти играх.
Смолов: подхожу к сборам "Динамо" в полной и боевой готовности
Нападающий "Динамо" Федор Смолов рассказал о своем самочувствии перед первым сбором команды.
Фото: ФК "Динамо"