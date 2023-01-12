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Абаскаль: сейчас не принято никакого решения по Промесу

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Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль высказался по поводу ситуации с Квинси Промесом.
Фото: Чемпионат.com
- Сейчас не принято никакого решения. Все решения будут приниматься по итогам сегодняшнего дня. Это касается и других футболистов. Даже те, кто не смогут полететь на сборы, будут в распоряжении клуба здесь, - цитирует Абаскаля Sport24.

Нидерландский вингер Квинси Промес, по сообщениям различных источников, может пропустить сборы "Спартака". Некоторые юристы связывают данное решение с тем, что ОАЭ, куда отправится московский коллектив для подготовки ко к старту второй части РПЛ, в 2021 году подписал договор с Нидерландами об экстрадиции. В этом сезоне Промес является главной ударной силой "Спартака" и набрал 20 баллов по системе гол плюс пас (14 мячей и 6 ассистов) за 23 игры в нынешнем розыгрыше РПЛ, а также 3 гола и 1 результативный пас в 6 встречах Кубка России. Завтра "Спартак" отправится в Дубай, где начнет тренировки.


Абаскаль Промес Спартак
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