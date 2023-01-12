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"Чемпионат": "Зенит" получил около 100% прав на бразильского защитника Ренана

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Стали известные условия перехода бразильца Ренана в "Зенит".
Фото: соцсети
По данным источника, у "Зенита" будет около 100% прав на 19-летнего центрального защитника из Бразилии Роберта Ренана. Ранее клуб из Санкт-Петербурга объявил, что бразилец присоединится к "Зениту" зимой. Бразильские СМИ сообщили о том, что у бывшего клуба Роберта "Коринтианса" будет 20% прав на игрока.

Роберт Ренан в этом сезоне поучаствовал в 17 матчах за "Коринтианс", в которых совершил 2 ассистентских действия. Трансферная стоимость Ренана оценивается в 2 млн евро ( по данным аналитического портала Transfermarkt)

Источник: "Чемпионат"


Зенит Коринтианс
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