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Гончаренко – о разговоре с Моуринью: если бы не мой английский, Федя сейчас уже играл бы за "МЮ"

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Главный тренер "Урала" Виктор Гончаренко высказался о своем знании английского языка и рассказал об истории с португальским тренером Жозе Моуринью.
Фото: ФК "Динамо"
"Будь у меня такой уровень в 2017 году, я бы Моуринью смог дать такую рекомендацию по Смолову, что Федя бы сейчас уже играл за "МЮ"… Жозе ко мне подходит и спрашивает: "Можешь про Смолова мне рассказать? Подойдёт он ко мне в команду?" Я ему в ответ что-то налепил. Жозе явно ни хрена не понял, что я ему сказал", - цитирует тренера "Чемпионат".

Напомним, с декабря 2016-го по март 2021 года Гончаренко занимал пост главного тренера ЦСКА. "Армейцы" пересекались с "Манчестер Юнайтед" на групповой стадии Лиги чемпионов в сезоне 2017/2018. Смолов на тот момент являлся игроком "Краснодара" и на протяжении двух предшествующих сезонов подряд становился лучшим бомбардиром южан в Российской Премьер-лиге.

Гончаренко возглавил "Урал" летом 2022 года. Под его руководством екатеринбуржцы идут на 10-м месте в таблице национального первенства по итогам первой части сезона.


Гончаренко Урал Моуринью Манчестер Юнайтед Смолов
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