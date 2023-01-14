– В первой части сезона Рассказову не давали играть. Думаю, в "Спартаке" немного поспешили расстаться с ним, – передает слова Юрана "Матч ТВ".
Российский фланговый защитник московского "Спартака" Николай Рассказов не вошел в список футболистов, который отправляется в составе красно-белых на первый зимний сбор в ОАЭ. Рассказова связывают с вероятным переходом в самарские "Крылья Советов". Контракт Николая с московским "Спартаком" истекает уже летом 2023 года. Как и Николай Рассказов, на первые сборы "Спартака" не отправился и словенский центральный защитник Миха Мевля, которому тоже предрекают переход в другую команду.
Юран: "Спартак" немного поспешил расстаться с Рассказовым. В первой части сезона ему не давали играть
Бывший главный тренер подмосковных "Химок" Сергей Юран высказался о защитнике "Спартака" Николае Рассказове.
Фото: "СЭ"