- Были ли у меня недавно предложения возглавить какой-либо клуб? Нет, предложений пока не поступало, - приводит комментарий Кержакова "РБ Спорт".
40-летний российский специалист Александр Кержаков сейчас находится в поисках нового клуба. В сезоне 2021/2022 россиянин возглавлял "Нижний Новгород" (сейчас - "Пари НН"). Команда под руководством Кержакова в свой первый сезона смогла занять 11 строчку и остаться на следующий сезон в РПЛ. По ходу чемпионата "Нижний Новгород" обыграл "Спартак (2:1), "Динамо" (2:1) и "Зенит" (1:0). Но летом руководство нижегородского коллектива приняло решение о смене вектора развития и не продлило контракт с Александром. Ранее, по данным различных источников, главным тренером своей команды экс-наставника юношеской сборной России хотели видеть "Сочи", азербайджанский "Сабаил" и македонский "Шериф". Летом 2022 году Кержаков проходил стажировки в "Динамо" и ЦСКА.
Кержаков: предложений возглавить какой-либо клуб не поступало
Экс-наставник "Нижнего Новгорода" Александр Кержаков заявил, что пока не получал новых предложений о работе.
Фото: "СЭ"