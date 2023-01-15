"Промес не хочет ехать, потому что он подозревается еще и в другом деле, и поэтому может попасть надолго в тюрьму. Промес, как подобает преступнику, прячется в России. Не думаю, что у него хватит яиц, чтобы приехать в Нидерланды и ответить за совершенные преступления", - цитирует Ламмерса Sport24.
Промес вернулся в "Спартак" в феврале 2021 года. До этого сообщалось, что голландского футболиста арестовали по подозрению в нанесении ножевых ранений. По версии следствия, голландец во время семейной вечеринки летом 2020 года поссорился с одним из членов семьи и ударил его ножом.
В нынешнем сезоне Промес принял участие в 16 играх Российской Премьер-лиги, он записал себе в актив 14 забитых мячей и 6 голевых передач. 31-летний нападающий делит лидерство в списке бомбардиров чемпионата с форвардом "Крыльев Советов" Владимиром Сычевым.
Журналист Ламмерс: Промес прячется в России. Ответить за преступления яиц не хватит
Голландский журналист Gelderlander Лекс Ламмерс высказался о форварде "Спартака" Квинси Промесе.
Фото: "СЭ"