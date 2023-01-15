"Ювентус" — большой клуб, но они ничего не потеряют, если возьмут Денниса в аренду на шесть месяцев. Хаджикадунича хотят "Тулуза", "Шальке", на столе лежит очень привлекательное предложение от "Бешикташа", - цитирует агента "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что в услугах Хаджикадунича заинтересованы "Фейеноорд" и ряд клубов из Турции. Сообщалось, что "Ростов" отклоняет предложения претендентов на игрока.
Осенью агент 24-летнего хавбека заявил, что его клиент не станет возвращаться в "Ростов". Начиная с марта 2022 года, футболист выступал за шведский "Мальме" на правах аренды.
Агент игрока "Ростова" Хаджикадунича: Денниса хотят "Тулуза", "Шальке", "Бешикташ"
Агент Валид Фаур, представляющий интересы защитника "Ростова" Денниса Хаджикадунича, высказался о варианты продолжения карьеры боснийского футболиста.
Фото: "Матч ТВ"