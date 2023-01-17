"На мой взгляд, у Соболева есть все качества, чтобы заиграть в Европе. На данный момент он лучший форвард РПЛ. Саша совершил огромный прогресс и с каждым годом становится сильнее. Его потенциал был виден еще очень давно, вот почему я много лет назад настаивал на его покупке", - цитирует Камоцци "РБ Спорт".
Александр Соболев выступает за "Спартак" с 2020 года. До этого он защищал цвета "Крыльев Советов", "Енисея", "Томи" и "Динамо" из Барнаула.
Соболев является лучшим ассистентом чемпионата России после окончания первой половины сезона. В активе нападающего семь голов и семь результативных передач. Его контракт со "Спартаком" рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Соболева в 9 млн евро.
Камоцци: у Соболева есть все качества, чтобы заиграть в Европе. Он - лучший форвард РПЛ
Бывший советник руководства "Спартака" Франко Камоцци поделился мнением о форварде красно-белых Александре Соболеве.
Фото: ФК "Спартак"