"Я в "Динамо" играл, это часть моей истории. Сохранилась футболка динамовская, когда начинал путь в футболе", - цитирует Зобнина "Матч ТВ".
Напомним, Роман Зобнин является воспитанником академии Коноплева. В 2013 году он перебрался в систему "Динамо", за которое выступал до 2016 года, когда стал игроком "Спартака". В нынешнем сезоне полузащитник провел за красно-белых 24 матча во всех турнирах, отметившись тремя голами и двумя результативными передачами. В феврале этого года ему исполнилось 29 лет.
Зобнин - о том, что у него дома хранится футболка "Динамо": я там играл, это часть моей истории
Фото: ФК "Спартак"