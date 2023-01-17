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Зобнин - о том, что у него дома хранится футболка "Динамо": я там играл, это часть моей истории

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Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин рассказал, почему хранит дома свою форму "Динамо".
Фото: ФК "Спартак"
"Я в "Динамо" играл, это часть моей истории. Сохранилась футболка динамовская, когда начинал путь в футболе", - цитирует Зобнина "Матч ТВ".

Напомним, Роман Зобнин является воспитанником академии Коноплева. В 2013 году он перебрался в систему "Динамо", за которое выступал до 2016 года, когда стал игроком "Спартака". В нынешнем сезоне полузащитник провел за красно-белых 24 матча во всех турнирах, отметившись тремя голами и двумя результативными передачами. В феврале этого года ему исполнилось 29 лет.


Зобнин Динамо Спартак
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