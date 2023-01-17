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Баженов - о будущем Шитова: все зависит от Влада. Нам нужны все ребята, которые находятся в аренде

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Менеджер "Спартака" по игрокам в аренде Никита Баженов прокомментировал будущее Владислава Шитова, который находится в аренде в "Крыльях Советов".
Фото: ПФК "Крылья Советов"
"Все ребята, которые находятся в аренде, нужны "Спартаку". Нам очень хочется, чтобы они прогрессировали. Сейчас все зависит от Влада. Если он будет хорошо играть и конкурировать, значит, поможет "Спартаку". У всех есть шанс", - цитирует Баженова "РБ Спорт".

Напомним, Владислав Шитов с лета прошлого года выступает на правах аренды за "Крылья Советов". В первой части сезона форвард провел 11 матчей в РПЛ, в которых забил два гола. Сегодня Шитов забил победный мяч в первой товарищеской игре самарцев на сборах против азербайджанского "Сумгаита" (1:0).


Баженов Спартак Шитов Крылья Советов
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