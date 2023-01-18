По данным источника, 35-летний сербский правый вингер Зоран Тошич может перейти в "Дебрецен", представляющий чемпионат Венгрии.
Зоран Тошич известен в России по выступлениям за ЦСКА. С красно-синими серб 3 раза завоевывал чемпионский титул и 2 раза выигрывал Кубок России. Последним клубом Зорана был "Тобол", представляющий чемпионат Казахстана. За казахстанский коллектив Тошич поучаствовал в 50 встречах, в которых отметился 11 голами и 10 ассистентскими действиями. В Казахстане экс-армеец выиграл национальный чемпионат и Суперкубок.
В этом розыгрыше венгерского первенства "Дебрецен" располагается на 7 месте по итогам 16 сыгранных туров.
Источник: "СЭ"
СЭ: экс-игрок ЦСКА Тошич может перейти в венгерский "Дебрецен"
Сербский футболист Зоран Тошич может продолжить карьеру в "Дебрецене".
Фото: "СЭ"