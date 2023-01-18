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Игрок "Ростова" Лангович: в этом сезоне "Зенит" уже обыгрывали раза три. С ними можно соперничать абсолютно спокойно

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Российский футболист "Ростова" Андрей Лангович поделился мнением о соперничестве с "Зенитом".
Фото: ФК "Ростов"
- Если другие команды еще прощают тебе ошибки, то "Зенит" за счет своих лидеров наказывает. Но я не считаю эту команду непобедимой, с ней можно играть, просто нужно адаптироваться. В этом сезоне их уже обыгрывали раза три. С ними можно соперничать абсолютно спокойно, - приводит мнение Ланговича "РБ Спорт".

В этом сезоне "Зенит" уверенно располагается на 1-й строчке в турнирной таблице. Команда Сергея Семака набрала 42 очка после 17 сыгранных туров. В РПЛ петербуржский коллектив потерпел 1 поражение, проиграв грозненскому "Ахмату" (1:2). Также сине-бело-голубые дважды уступили в Кубке России – "Крыльям Советов" (0:2) и "Спартаку" (0:3). В очном матче между "Зенитом" и "Ростовом" победу праздновали подопечные Семака (3:1). Южане отстают от петербуржцев на 7 очков.

19-летний россиянин Андрей Лангович, выступающий на позиции крайнего защитника, в текущем сезоне поучаствовал в 16 играх за "Ростов", в которых отметился 1 голом 2 ассистентскими действиями. Контракт с игрока с ростовским коллективом завершается летом 2027 года. Рыночная стоимость Ланговича, по данным аналитического сайта Transfermarkt, составляет 700 тысяч евро.


Ростов Лангович Зенит
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