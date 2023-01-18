- Семин часто путает игроков и не запоминает их по именам, было ли такое в "Ростове"? Был со мной один случай. (Смеется). У нас была игра в Самаре с "Крыльями Советов", и на 85-й минуте матча Палыч заменил меня. Я прихожу на скамейку, сажусь и накрываюсь пледом. Спустя буквально две минуты, Семин поворачивается к скамейке и говорит: "А где Лангович? Давайте выпускать его". Я тогда не понял ничего. На меня еще пацаны так посмотрели странно. Оказывается, он меня с Гиговичем перепутал. Потом уже тренеры подсказали Семину, что Ланговича только что заменили и выпустили в итоге Гиговича, - передает слова Ланговича "РБ Спорт".
75-летний экс-главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин занял должность наставника "Ростова" 4 августа 2021 года после ухода со своего поста в клубе Валерия Карпина, который решил сосредоточиться на работе со сборной России. Под руководством Юрия Павловича желто-синие провели 7 матчей, в которых одержали 1 победу и 3 раза сыграли вничью, потерпев 3 поражения. 25 сентября 2021 года после поражения в группе Кубка России от выступающей в ФНЛ-2 "Чайки" (0:1) Семин покинул "Ростов" по обоюдному согласию с президентом клуба Арташесом Арутюнянцем.
Матч 8 тура РПЛ-2021/2022 "Крылья Советов" - "Ростов" (4:2) состоялся 18 сентября 2021 года и стал предпоследним для Семина у руля команды. На 82 минуте игры при счете 3:2 в пользу волжан игравшего в стартовом составе правого защитника Андрея Ланговича заменил нападающий Максим Турищев, на 87 минуте вместо полузащитника Павла Мамаева вышел полузащитник Армин Гигович.
Защитник "Ростова" Лангович рассказал, как Семин чуть снова не выпустил его на поле после замены
Защитник "Ростова" Андрей Лангович рассказал о курьезной ситуации, когда экс-главный тренер желто-синих Юрий Семин перепутал его с полузащитником Армином Гиговичем.
Фото: РПЛ