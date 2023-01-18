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Защитник "Ростова" Лангович рассказал, как Семин чуть снова не выпустил его на поле после замены

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Защитник "Ростова" Андрей Лангович рассказал о курьезной ситуации, когда экс-главный тренер желто-синих Юрий Семин перепутал его с полузащитником Армином Гиговичем.
Фото: РПЛ
- Семин часто путает игроков и не запоминает их по именам, было ли такое в "Ростове"? Был со мной один случай. (Смеется). У нас была игра в Самаре с "Крыльями Советов", и на 85-й минуте матча Палыч заменил меня. Я прихожу на скамейку, сажусь и накрываюсь пледом. Спустя буквально две минуты, Семин поворачивается к скамейке и говорит: "А где Лангович? Давайте выпускать его". Я тогда не понял ничего. На меня еще пацаны так посмотрели странно. Оказывается, он меня с Гиговичем перепутал. Потом уже тренеры подсказали Семину, что Ланговича только что заменили и выпустили в итоге Гиговича, - передает слова Ланговича "РБ Спорт".

75-летний экс-главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин занял должность наставника "Ростова" 4 августа 2021 года после ухода со своего поста в клубе Валерия Карпина, который решил сосредоточиться на работе со сборной России. Под руководством Юрия Павловича желто-синие провели 7 матчей, в которых одержали 1 победу и 3 раза сыграли вничью, потерпев 3 поражения. 25 сентября 2021 года после поражения в группе Кубка России от выступающей в ФНЛ-2 "Чайки" (0:1) Семин покинул "Ростов" по обоюдному согласию с президентом клуба Арташесом Арутюнянцем.

Матч 8 тура РПЛ-2021/2022 "Крылья Советов" - "Ростов" (4:2) состоялся 18 сентября 2021 года и стал предпоследним для Семина у руля команды. На 82 минуте игры при счете 3:2 в пользу волжан игравшего в стартовом составе правого защитника Андрея Ланговича заменил нападающий Максим Турищев, на 87 минуте вместо полузащитника Павла Мамаева вышел полузащитник Армин Гигович.


Ростов Семин Лангович
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