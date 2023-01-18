– Школа украинского футбола выше, чем школа московского футбола. Украинский футбол более техничный. У них всегда было много способных игроков. И то, что сейчас выстрелил Мудрик – это традиции. Там ребята знают, как играть в футбол, – цитирует Орлова Sport24.
Напомним, что украинского вингера Михаила Мудрика, представлявшего донецкий "Шахтер", этой зимой за 70 миллионов евро подписал лондонский "Челси" (еще 30 миллионов предусмотрены в качестве бонусов). Мудрик ярко проявил себя в текущем сезоне Лиги чемпионов, был результативен в чемпионате Украины и обратил на себя внимание английского клуба.
Еще ранее, летом 2022 года, в "Челси" мог перебраться российский полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян, но сделке не суждено было состояться – из-за санкций, наложенных на Россию, не удалось перевести финансовые средства на счет лондонского клуба.
Орлов: школа украинского футбола выше, чем московского. Там ребята знают, как играть в футбол
Спортивный комментатор и журналист Геннадий Орлов сравнил украинский и российский футбол.
Фото: ФК "Зенит"