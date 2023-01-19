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Орлов: Слуцкий потерялся как тренер. Мало знать футбол – нужна харизма и умение объединить людей

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Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о российском тренере Леониде Слуцком, который после ухода из "Рубина" находится без клуба.
Фото: РИА Новости
– Слуцкий потерялся как тренер. И это началось не сегодня, а еще в Голландии и Англии. После прихода в "Рубин" он даже выводил команду в еврокубки, но потом у него все пошло не так. Стабильность – признак класса. Ее у него не было. Он знает футбол великолепно, но для тренера этого мало. Нужна харизма и умение объединить людей, – цитирует Орлова Sport24.

Последним местом работы Леонида Слуцкого является казанский "Рубин", который он возглавлял в период с декабря 2019 года по ноябрь 2022 года. Во главе казанцев Леонид Викторович провел 96 матчей, по итогам предыдущего сезона они вылетели из Российской премьер-лиги в Первую лигу напрямую.

В Англии Слуцкий работал с "Халлом" – с июля 2017 года по декабрь 2017 года (21 матч). В Голландии возглавлял "Витесс" – с июля 2018 года по ноябрь 2019 года (62 матча). В России Леонид Викторович работал главным тренером в московском ЦСКА, самарских "Крыльях Советов" и "ФК Москва". Также Слуцкий тренировал сборную России по футболу.


Орлов Слуцкий
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