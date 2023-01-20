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"СЭ": Туфан Садыгов может прекратить финансирование "Химок". Он разочаровался в проекте

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"Химки" могут остаться без финансирования к концу сезона.
Фото: ФК "Химки"
По информации источника, главный инвестор клуба Туфан Садыгов разочаровался в проекте подмосковной команды и не видит смысла поддерживать ее в дальнейшем. В связи с этим он готов прекратить финансирование уже в конце текущего сезона.

"Химки" ушли на перерыв в РПЛ на предпоследнем месте в турнирной таблице. Команда Спартака Гогниева набрала 12 очков в 17 турах, отставая на одно очко от "Локомотива" и "Факела", которые идут в зоне стыковых матчей.

Напомним, ранее "Химки" не взяли на тренировочный сбор сразу 9 игроков основного состава, в том числе Дениса Глушакова и Илью Кухарчука. Сообщалось, что все они не входят в планы Спартака Гогниева.

Источник: "СЭ"


Химки Садыгов
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