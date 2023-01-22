- Мы ждем его ко второму сбору. Он должен присоединиться к команде в Абу-Даби и будет продолжать восстановление здесь, - приводит комментарий Зеленова "СЭ".
32-летний нигерийский хавбек Виктор Мозес начинал сезон в стартовом составе "Спартака". Наставник команда Гильермо Абаскаль отправил экс-игрока "Челси" на новую позицию в атаке и футболист отличился два раза в 4 играх за "Спартак". В игре против "Урала" (2:0) Мозес получил серьезную травму и выбыл до календарного конца года.
"Спартак" готовится ко второй половине сезона в ОАЭ. Сегодня красно-белые провели свой первый матч в 2023 году. Второй сбор московский коллектив проведет также в Эмиратах, но теперь команда будет дислоцироваться в Абу-Даби. После первой части сезона национального первенства "Спартак" занимает 2-е место после 17 сыгранных туров. Команда отстает от, идущего на 1-й строчке, "Зенита" на 6 очков.
Пресс-служба "Спартака": Мозес должен присоединиться к команде на втором сборе
Руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов рассказал о том, когда к команде присоединится Виктор Мозес.
Фото: ФК "Спартак"