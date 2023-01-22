- У Дзюбы, конечно, не получится быть судьей. Ему уже 34 года, в таком возрасте РПЛ судить сразу не дадут. Если даже Дзюба возьмет свисток, он будет не судьей, а футболистом. У него будет панибратское отношение ко всем. Серьезности никакой не будет, - приводит мнение Федотова Sport24.
Лучший бомбардир в истории сборной России Артем Дзюба пока не может найти себе новую команду. В начале ноября экс-зенитовец досрочно прекратил отношения с клубом из турецкой Суперлиги "Адана Демирспор". Форвард в первой же игре забил гол в ворота Фенербахче (2:3), но после потерял место в основе, а затем и в заявке команды. Всего на счету 4-х кратного чемпиона России 5 матчей за коллектив из Аданы. Дзюба вел продолжительные переговоры с московским "Торпедо", но совет директоров московского клуба отказался предлагать контракт футболисту. Также от нападающего отказались "Сочи", "Краснодар" и "Пари НН". СМИ сообщали об интересе к Артему клубов из ОАЭ и Саудовской Аравии.
В России лучший бомбардир в истории национального чемпионата выступал за "Томь", "Спартак", "Ростов", "Зенит" и тульский "Арсенал".
Экс-арбитр Федотов: у Дзюбы не получится быть судьей. У него будет панибратское отношение ко всем
Бывший рефери Игорь Федотов высказался о том, сможет ли Артем Дзюба в будущем стать арбитром.
Фото: ФК "Зенит"