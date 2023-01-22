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Нигматуллин: лучший тренер в истории - тот, кто выиграл больше всех чемпионств. Получается, Романцев, еще назову Семина

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Экс-голкипер "Спартака" и "Локомотива" Руслан Нигматуллин рассказал, кого он считает лучшим тренером в истории российского футбола.
Фото: ФК "Спартак"
- Лучший тренер в истории российского футбола - это тот, кто выиграл больше всех чемпионских титулов. Получается, Олег Иванович Романцев - он 8 раз выигрывал чемпионат России. Следом назову Юрия Павловича Семина, который выигрывал чемпионат и очень много Кубков. Он оставил большой след в российском футболе. Да и продолжает оставлять, - передает слова Нигматуллина "Чемпионат".

69-летний Олег Романцев является тренером-рекордсменом российского футбола по числу чемпионских титулов - 8, все они были выиграны с московским "Спартаком". Всего на счету Романцева 11 российских титулов - также он выиграл с красно-белыми 3 Кубка России. 75-летний Юрий Семин является рекордсменом по общему количеству титулов - 12, из них 3 чемпионства, все они были выиграны Юрием Павловичем с московским "Локомотивом". В то же время есть два тренера, становившихся чемпионами России по 4 раза - это 68-летний Валерий Газзаев (1 чемпионство с "Аланией", 3 с ЦСКА, всего 11 титулов, включая Кубок УЕФА), и 46-летний Сергей Семак ("Зенит", 8 титулов).


Спартак Локомотив Романцев Семин
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