- Первый гол Писарского за "Крылья" похож на мой забитый мяч в ворота сборной Эстонии. Мне тогда Лоськов так же покатил, но я ударил низом, а Владимир - в "девятку". После таких ударов можно говорить, что у "Крыльев" теперь появился новый специалист по штрафным ударам и вопрос с бьющим со стандартов в команде решен, - передает слова Каряки Metaratings.ru.
"Крылья Советов" уступили в контрольном матче "Радничкам" из сербского Ниша со счетом 1:4. Единственный гол волжан на счету нападающего Владимира Писарского (Сычевого), который поразил ворота пушечным дальним ударом в "девятку" после отката мяча со штрафного в исполнении Юрия Горшкова.
44-летний экс-полузащитник "Крыльев Советов" Андрей Каряка провел 28 матчей за сборную России, в которых забил 6 голов и выполнил 6 результативных передач. 17 ноября 2004 года в домашнем отборочном матче к ЧМ-2006 против сборной Эстонии (4:0) Каряка открыл счет на 23 минуте дальним ударом после результативного паса со штрафного в исполнении Дмитрия Лоськова, этот гол стал для хавбека пятым за национальную команду. В этой же игре, кроме гола, футболист записал на свой счет 2 результативных паса - на Марата Измайлова и Дмитрия Сычева.
Писарский забил дебютный гол за "Крылья Советов" пушечным ударом со штрафного (видео)
Каряка: первый мяч Писарского за "Крылья" похож на мой гол сборной Эстонии, мне тогда Лоськов так же покатил
Экс-полузащитник "Крыльев Советов" Андрей Каряка сравнил дебютный гол форварда самарцев Владимира Писарского со своим забитым мячом за сборную России.
Фото: ФК "Оренбург"