Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фулхэм
23:00
ТоттенхэмНе начат
П1 3.2X 3.7П2 2.19

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Валенсия
23:00
АльмерияНе начат
П1 1.65X 4П2 5.4

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Болонья
0 - 0 0 0
Кремонезе1 тайм
П1 1.79X 3.2П2 5.6
Интер
22:45
ЭмполиНе начат
П1 1.27X 6.2П2 11
Реклама лига ставок Сделать ставку

Каряка: первый мяч Писарского за "Крылья" похож на мой гол сборной Эстонии, мне тогда Лоськов так же покатил

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-полузащитник "Крыльев Советов" Андрей Каряка сравнил дебютный гол форварда самарцев Владимира Писарского со своим забитым мячом за сборную России.
Фото: ФК "Оренбург"
- Первый гол Писарского за "Крылья" похож на мой забитый мяч в ворота сборной Эстонии. Мне тогда Лоськов так же покатил, но я ударил низом, а Владимир - в "девятку". После таких ударов можно говорить, что у "Крыльев" теперь появился новый специалист по штрафным ударам и вопрос с бьющим со стандартов в команде решен, - передает слова Каряки Metaratings.ru.

"Крылья Советов" уступили в контрольном матче "Радничкам" из сербского Ниша со счетом 1:4. Единственный гол волжан на счету нападающего Владимира Писарского (Сычевого), который поразил ворота пушечным дальним ударом в "девятку" после отката мяча со штрафного в исполнении Юрия Горшкова.

44-летний экс-полузащитник "Крыльев Советов" Андрей Каряка провел 28 матчей за сборную России, в которых забил 6 голов и выполнил 6 результативных передач. 17 ноября 2004 года в домашнем отборочном матче к ЧМ-2006 против сборной Эстонии (4:0) Каряка открыл счет на 23 минуте дальним ударом после результативного паса со штрафного в исполнении Дмитрия Лоськова, этот гол стал для хавбека пятым за национальную команду. В этой же игре, кроме гола, футболист записал на свой счет 2 результативных паса - на Марата Измайлова и Дмитрия Сычева.

Писарский забил дебютный гол за "Крылья Советов" пушечным ударом со штрафного (видео)


Сборная России Крылья Советов Сычевой Каряка
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Тошич: мы постоянно на связи со Слуцким. Много раз говорил, что это самый важный и лучший тренер в моей карьере
Журналист Карпов: Дзюба хочет от "Пари НН" 500 тысяч евро за полгода 1
Осинькин: контракт Рассказова с "Крыльями" пока не подписан. Надеемся, что на этой неделе подпишем
Александр Мостовой: преимущество Сперцяна в том, что он армянин по паспорту
Первый дубль Кокорина на Кипре принес "Арису" победу в матче с "Аполлоном"
Rusfootball.info ищет ведущего новостной ленты
"Торпедо" и "Алания" завершили ничьей контрольный матч нестандартного формата
"Ахмат" сыграл вничью с "Войводиной"
Тукманов: на встрече представителей РФС и УЕФА никаких решений, конечно, принято не будет 1 эксклюзив
Кокорин забил за "Арис" один из самых легких голов в своей карьере (фото) 4
Каряка: первый мяч Писарского за "Крылья" похож на мой гол сборной Эстонии, мне тогда Лоськов так же покатил
Кафанов - о травмированном втором вратаре "Ростова": раньше апреля Медведева в строю ждать не стоит
Карпин - о скандале из-за фото с ним в Эстонии: всё, что раздуто - чисто политическая тема 12
Фабрицио Романо: Фернанду Сантуш после сборной Португалии возглавит сборную Польши
Кафанов объяснил, каким должен быть вратарь у Карпина и почему Песьякову трудно найти замену